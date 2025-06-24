Оборонные компании США хотят наращивать поставки оружия Украине – аналитик Самусь
Администрация президента США Дональда Трампа не планирует давать Украине оружие и под вопросом, будет ли продавать его напрямую или через Европу. Но американский военно-промышленный комплекс хочет увеличить поставки оружия в Украину. Об этом в материале LIGA.net рассказал директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
"У ВПК США есть вопросы к власти. Если потеряют рынок Европы, для них это будет удар, от которого не оправятся. Трамп уйдет, а ВПК США останется", – отметил аналитик.
Он подчеркнул, что если США заблокируют продажу оружия Европе, то оно начнет делать еще больше своего, и не исключено, что откажется от закупки американских истребителей F-35.
Речь идет о тысячах законтрактованных самолетов. Цена каждого – около $100 млн.
"Без Европы, крупнейшего рынка оружия в мире, перспективы ВПК США плохи. Трамп не понимает – когда "нападает" на Европу, крупного покупателя оружия США, то от этого больно прежде всего ВПК США", – добавил Самусь.
- 6 июня по итогам визита в США глава ОП Ермак сообщил, что Украина готова покупать оружие у Штатов, но в Конгрессе считают, что могут "продлить в каком-то объеме и поставлять, как это было в предыдущие три года".
- На саммите G7 в середине июня украинская делегация передала администрации Трампа перечень на "очень большую сумму" с вооружением, которое Киев хочет приобрести у Вашингтона в рамках следующего пакета.