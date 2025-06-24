Оборонні компанії США хочуть нарощувати постачання зброї Україні – аналітик Самусь
Адміністрація президента США Дональда Трампа не планує давати Україні зброю, і під питанням, чи буде продавати її напряму або через Європу. Але американський військово-промисловий комплекс хоче збільшити постачання зброї в Україну. Про це в матеріалі LIGA.net розповів директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.
"У ВПК США є питання до влади. Якщо втратять ринок Європи, для них це буде удар, від якого не оговтаються. Трамп піде, а ВПК США залишиться", – зазначив аналітик.
Він наголосив, що якщо США заблокують продаж зброї Європі, то вона почне робити ще більше своєї та, не виключено, що відмовиться від закупівлі американських винищувачів F-35.
Йдеться про тисячі законтрактованих літаків. Ціна кожного – близько $100 млн.
"Без Європи, найбільшого ринку зброї у світі, перспективи ВПК США погані. Трамп не розуміє – коли "нападає" на Європу, великого покупця зброї США, то від цього боляче передусім ВПК США", – додав Самусь.
- 6 червня за підсумками візиту до США глава ОП Єрмак повідомив, що Україна готова купувати зброю у Штатів, але в Конгресі вважають, що можуть "продовжити в якомусь об'ємі й постачати, як це було попередні три роки".
- На саміті G7 у середині червня українська делегація передала адміністрації Трампа перелік на "дуже велику суму" з озброєнням, яке Київ хоче придбати у Вашингтона у межах наступного пакета.