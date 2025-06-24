Оборонні компанії США хочуть нарощувати постачання зброї Україні – аналітик Самусь

Військово-промисловий комплекс США має претензії до Трампа через те, що він втрачає ринок Європи, каже директор NGRN

HIMARS в Херсонській області, 5 листопада 2022-го (Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE)

Адміністрація президента США Дональда Трампа не планує давати Україні зброю, і під питанням, чи буде продавати її напряму або через Європу. Але американський військово-промисловий комплекс хоче збільшити постачання зброї в Україну. Про це в матеріалі LIGA.net розповів директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"У ВПК США є питання до влади. Якщо втратять ринок Європи, для них це буде удар, від якого не оговтаються. Трамп піде, а ВПК США залишиться", – зазначив аналітик.

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Він наголосив, що якщо США заблокують продаж зброї Європі, то вона почне робити ще більше своєї та, не виключено, що відмовиться від закупівлі американських винищувачів F-35.

Йдеться про тисячі законтрактованих літаків. Ціна кожного – близько $100 млн.

"Без Європи, найбільшого ринку зброї у світі, перспективи ВПК США погані. Трамп не розуміє – коли "нападає" на Європу, великого покупця зброї США, то від цього боляче передусім ВПК США", – додав Самусь.