ОБСЕ 15 января обсудит усиление российских ударов по требованию Украины

Андрей Сибига (Фото: МИД)

15 января Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе по требованию Украины рассмотрит вопрос российских ударов и игнорирования мирных усилий под руководством США. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Нет и не будет никаких пауз в давлении на Россию, в частности на международных форумах, пока это террористическое государство твердо настроено на геноцидную войну и агрессию", – написал он.

Время проведения внеочередных дебатов согласуется с первым заседанием Постоянного совета ОБСЕ в 2026 году и презентацией приоритетов председательства министра иностранных дел Швейцарии Игнасио Касиса.

Андрей Сибига подчеркнул, что это четко демонстрирует приоритетность прочного мира для Украины в деятельности организации. Он отметил, что это "самая большая и самая длительная война в Европе со времен Второй мировой войны".