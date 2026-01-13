ОБСЕ 15 января обсудит усиление российских ударов по требованию Украины
15 января Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе по требованию Украины рассмотрит вопрос российских ударов и игнорирования мирных усилий под руководством США. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Нет и не будет никаких пауз в давлении на Россию, в частности на международных форумах, пока это террористическое государство твердо настроено на геноцидную войну и агрессию", – написал он.
Время проведения внеочередных дебатов согласуется с первым заседанием Постоянного совета ОБСЕ в 2026 году и презентацией приоритетов председательства министра иностранных дел Швейцарии Игнасио Касиса.
Андрей Сибига подчеркнул, что это четко демонстрирует приоритетность прочного мира для Украины в деятельности организации. Он отметил, что это "самая большая и самая длительная война в Европе со времен Второй мировой войны".
- В ночь на 13 января Россия запустила по Украине 25 ракет и 293 ударных дрона. Есть попадания на нескольких локациях.
- РФ попала баллистикой по терминалу Нової пошти под Харьковом. Погибли два работника сортировочного центра и два водителя партнера-экспедитора. Среди шестерых раненых – три работника почты и водитель.
- Также "шахеды" атаковали энергетику в Одессе. В результате обстрела шесть пострадавших.
- В Киеве ночью работало ПВО. По всей столице и в Бучанском районе Киевской области 13 января снова введены экстренные отключения света.
