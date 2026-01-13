ОБСЄ 15 січня обговорить посилення російських ударів на вимогу України
15 січня Організація з безпеки та співробітництва в Європі на вимогу України розгляне питання російських ударів та ігнорування мирних зусиль під керівництвом США. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Немає і не буде жодних пауз у тиску на Росію, зокрема на міжнародних форумах, доки ця терористична держава твердо налаштована на геноцидну війну та агресію", – написав він.
Час проведення позачергових дебатів узгоджується з першим засіданням Постійної ради ОБСЄ у 2026 році та презентацією пріоритетів головування міністра закордонних справ Швейцарії Ігнасіо Касіса.
Андрій Сибіга підкреслив, що це чітко демонструє пріоритетність міцного миру для України в діяльності організації. Він зазначив, що це "найбільша та найтриваліша війна в Європі з часів Другої світової війни".
- У ніч проти 13 січня Росія запустила по Україні 25 ракет і 293 ударні дрони. Є влучання на кількох локаціях.
- РФ поцілила балістикою по терміналу Нової пошти під Харковом. Загинули двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора. Серед шістьох поранених – три працівники пошти та водій.
- Також "шахеди" атакували енергетику в Одесі. Внаслідок обстрілу шестеро постраждалих.
- В Києві вночі працювала ППО. По всій столиці й у Бучанському районі Київської області 13 січня знову впроваджено екстрені відключення світла.
Коментарі (0)