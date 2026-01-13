ОБСЄ 15 січня обговорить посилення російських ударів на вимогу України

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

15 січня Організація з безпеки та співробітництва в Європі на вимогу України розгляне питання російських ударів та ігнорування мирних зусиль під керівництвом США. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Немає і не буде жодних пауз у тиску на Росію, зокрема на міжнародних форумах, доки ця терористична держава твердо налаштована на геноцидну війну та агресію", – написав він.

Час проведення позачергових дебатів узгоджується з першим засіданням Постійної ради ОБСЄ у 2026 році та презентацією пріоритетів головування міністра закордонних справ Швейцарії Ігнасіо Касіса.

Андрій Сибіга підкреслив, що це чітко демонструє пріоритетність міцного миру для України в діяльності організації. Він зазначив, що це "найбільша та найтриваліша війна в Європі з часів Другої світової війни".