ОБСЕ оказалось неспособно решить проблему Карабаха, но мы решили ее своими силами – Алиев
Освободив оккупированную Арменией территорию так называемого "Нагорного Карабаха", Азербайджан покончил с 30-летней несправедливостью. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, пишет Anadolu.
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Алиев сказал, что Азербайджан десятилетиями ждал, что с помощью международного сообщества будет выработано дипломатическое решение, и оккупации Арменией части территории страны будет положен конец.
Он напомнил, что Минская группа ОБСЕ как площадка переговоров по вопросу деоккупации Карабаха была учреждена еще в 1992 году. Однако, сказал Алиев, вместо поиска решения ОБСЕ превратилась в "инструмент для манипуляций".
В итоге, сказал он, Азербайджан собственными силами обеспечил свою территориальную целостность, и смог "попрощаться с Минской группой".
Алиев считает, что намерение Армении и ее союзников воскресить эту группу, ни к чему не приведет.
"Мы сильно пострадали от оккупации, и мы говорим об этом прямо", – сказал Алиев. Он напомнил, что в период оккупации "армяне уничтожили историческое и культурное наследие Азербайджана".
"Те, кто посещают освобожденные территории, видят масштабы этих варварств своими глазами", – заявил президент.
- 26 марта Минобороны РФ заявило, что Азербайджан якобы нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху и призвало его отвести войска "в исходное положение". Минобороны Азербайджана отреагировало.
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