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ОБСЕ оказалось неспособно решить проблему Карабаха, но мы решили ее своими силами – Алиев

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 16:25
ОБСЕ оказалось неспособно решить проблему Карабаха, но мы решили ее своими силами – Алиев - Фото
Ильхам Алиев (Фото - EPA)

Освободив оккупированную Арменией территорию так называемого "Нагорного Карабаха", Азербайджан покончил с 30-летней несправедливостью. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, пишет Anadolu.

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Алиев сказал, что Азербайджан десятилетиями ждал, что с помощью международного сообщества будет выработано дипломатическое решение, и оккупации Арменией части территории страны будет положен конец.

Он напомнил, что Минская группа ОБСЕ как площадка переговоров по вопросу деоккупации Карабаха была учреждена еще в 1992 году. Однако, сказал Алиев, вместо поиска решения ОБСЕ превратилась в "инструмент для манипуляций".

В итоге, сказал он, Азербайджан собственными силами обеспечил свою территориальную целостность, и смог "попрощаться с Минской группой".

Алиев считает, что намерение Армении и ее союзников воскресить эту группу, ни к чему не приведет. 

"Мы сильно пострадали от оккупации, и мы говорим об этом прямо", – сказал Алиев. Он напомнил, что в период оккупации "армяне уничтожили историческое и культурное наследие Азербайджана".

"Те, кто посещают освобожденные территории, видят масштабы этих варварств своими глазами", – заявил президент.

  • 26 марта Минобороны РФ заявило, что Азербайджан якобы нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху и призвало его отвести войска "в исходное положение". Минобороны Азербайджана отреагировало.
Сергей Бережной
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Ильхам Алиев Азербайджан нагорный карабах деоккупация
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