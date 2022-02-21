Обстановка требует ускорения подготовки Сил теробороны – Хомчак

Ситуация с безопасностью Украины требует ускорения подготовки Сил территориальной обороны. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Хомчак, передает пресс-служба СНБО.

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Во время выступления на национальном форуме "Безопасные и состоятельные общины будущего" Хомчак рассказал о главных положениях закона об основах национального сопротивления.

Первый замсекретаря СНБО отметил, что в ходе работы по созданию Сил ТРО ВСУ возникли некоторые проблемные вопросы – в частности, выделение фондов, необходимых для размещения органов управления, бригад и батальонов Сил ТРО ВСУ; недостаточная обеспеченности подразделений ТрО средствами связи, средствами индивидуальной защиты, автомобилями и т.д.

Также необходимо решить вопрос увеличения сроков предельного возраста для службы в ТрО, сказал Хомчак.

Первый замсекретаря СНБО подчеркнул, что требуют корректировки сроки формирования и приобретения способностей Силами ТрО, проведения мероприятий кризисного планирования.

Хомчак заявил, что необходимо ускорить подготовку граждан к национальному сопротивлению, принять меры для улучшению взаимодействия руководителей местной власти и местного самоуправления с ВСУ по подготовке и организации ТРО.

1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.

Основой добровольческих формирований станут те, кто служил в рядах ВСУ или в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Отказывать будут тем, у кого есть более двух судимостей или срок за тяжкое/особо тяжкое преступление.

Командующий Силами теробороны сообщил, что костяк теробороны уже сформирован, силы на 100% укомплектованы вооружением.

Добровольцами Сил теробороны могут стать граждане, которые проживают в общине, в том числе пожилые люди и ветераны-инвалиды. Массовое обучение начнется в марте.

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Наталия Медведева

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