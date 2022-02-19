Силы теробороны будут устраивать засады на врага везде – замкомандующего ТрО

Подразделения территориальной обороны в случае вражеского вторжения будут использовать все свои преимущества, в частности – устраивать засады. Об этом заявил заместитель командующего Силами территориальной обороны ВСУ Сергей Собко в интервью Радио Свобода.

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"Мы будем использовать наше знание местности, которое у наших людей, живущих в той или иной общине, в том или ином селе или в городе, лучше, чем у противника. Мы будем двигаться быстрее их. Мы будем знать о них все, потому что каждый будет наблюдать и видеть, что делает противник, и эта информация будет поступать к нам. Мы будем использовать то вооружение и будем давать соответственно то вооружение, которое будет эффективным в том или ином месте", – заявил Собко.

По его словам, в случае вторжения тероборона будет устраивать засады в каждом подходящем месте.

"Если речь идет о Волынской области и там дороги, которые идут через леса, а противник вероятнее всего будет двигаться по этим дорогам, то наши подразделения будут устраивать засады в каждом месте, где это возможно, и будут поражать и технику, и личный состав противника", – сказал замкомандующего.

1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.

Основой добровольческих формирований станут те, кто служил в рядах ВСУ или в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Отказывать будут тем, у кого есть более двух судимостей или срок за тяжкое/особо тяжкое преступление.

Командующий Силами теробороны сообщил, что костяк теробороны уже сформирован, силы на 100% укомплектованы вооружением.

Добровольцами Сил теробороны могут стать граждане, которые проживают в общине, в том числе пожилые люди и ветераны-инвалиды. Массовое обучение начнется в марте.

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Наталия Медведева

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