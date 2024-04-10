Обстрел Одесской области: Россия атаковала транспортно-логистическую инфраструктуру
Во время ракетной атаки по Одесской области 10 апреля армия России повторно ударила по транспортно-логистической инфраструктуре. Об этом сообщили Силы обороны юга.
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Военные отметили, что российские оккупационные войска повторно ударили по транспортно-логистической инфраструктуре, пытаясь уничтожить промышленный потенциал региона.
Информация о пострадавших не поступала, а масштабы повреждений уточняются.
10 апреля утром в Одессе раздалась серия взрывов, Воздушные силы сообщали об угрозе баллистического вооружения.
- 6 апреля захватчики ударили баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М" по Одесскому району – погиб сотрудник коммунального хозяйства, есть повреждения.
- Вечером 9 апреля над Одесской областью сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59.
- В ночь на 10 апреля страна-террорист Россия атаковала беспилотниками и ракетами южные области Украины: в Николаеве из-за попадания беспилотников поврежден объект критической энергетической инфраструктуры, в Одессе – прилет ракеты по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры.
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