Обстріл Одеської області: Росія атакувала транспортно-логістичну інфраструктуру

10 квітня зранку в Одесі пролунала серія вибухів, Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного озброєння

Одеса (Фото: Facebook)

Під час ракетної атаки по Одеській області 10 квітня армія Росії повторно вдарила по транспортно-логістичній інфраструктурі. Про це повідомили Сили оборони півдня.

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Військові зазначили, що російські окупаційні війська повторно вдарили по транспортно-логістичній інфраструктурі, намагаючись знищити промисловий потенціал регіону.

Інформація про постраждалих не надходила, а масштаби пошкоджень уточнюються.

10 квітня зранку в Одесі пролунала серія вибухів, Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного озброєння.

6 квітня загарбники вдарили балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", по Одеському району – загинув співробітник комунального господарства, є пошкодження.

Ввечері 9 квітня над Одеською областю збили дві керовані авіаційні ракети Х-59.

У ніч проти 10 квітня країна-терорист Росія атакувала безпілотниками та ракетами південні області України: у Миколаєві через влучання безпілотників пошкоджено об'єкт критичної енергетичної інфраструктури, в Одесі –приліт ракети по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури.

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