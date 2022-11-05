Обстрел переправы под Антоновским мостом. ВСУ уничтожили буксир оккупантов

Вооруженные Силы Украины при обстреле баржевой переправы под Антоновским мостом, который произошел 3 ноября, уничтожили буксир оккупантов. Об этом в утренней сводке в субботу сообщил Генеральный штаб.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"По уточненной информации, 3 ноября, в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области, был уничтожен буксир. Еще два плавающих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте", – говорится в сводке.

Также военные заявили, что у них есть подтверждение огневого поражения колонны оккупантов, которая ждала переправы неподалеку – в районе населенного пункта Ольговка на правом берегу Днепра.

В сводке сообщается, что за прошедшие сутки россияне вели наступательные действия в трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка в Луганской области и Спорное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клещеевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области.

Россияне нанесли шесть ракетных и 21 авиационный удар, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина рассчитывает освободить Херсон в ноябре и это будет иметь "сокрушительное влияние" на общественное мнение в России.

Генерал Михаил Забродский считает, что для РФ было бы "логично" покинуть Херсон.

Смотрите видео: HIMARS ударил по баржевой переправе оккупантов под Антоновским мостом в Херсоне

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.