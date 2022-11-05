UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обстрел переправы под Антоновским мостом. ВСУ уничтожили буксир оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 07:31
Обстрел переправы под Антоновским мостом. ВСУ уничтожили буксир оккупантов - Фото
Удар по Антоновской переправе (Скриншот видео)

Вооруженные Силы Украины при обстреле баржевой переправы под Антоновским мостом, который произошел 3 ноября, уничтожили буксир оккупантов. Об этом в утренней сводке в субботу сообщил Генеральный штаб.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"По уточненной информации, 3 ноября, в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области, был уничтожен буксир. Еще два плавающих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте", – говорится в сводке.

Также военные заявили, что у них есть подтверждение огневого поражения колонны оккупантов, которая ждала переправы неподалеку – в районе населенного пункта Ольговка на правом берегу Днепра.

В сводке сообщается, что за прошедшие сутки россияне вели наступательные действия в трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка в Луганской области и Спорное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клещеевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области.

Россияне нанесли шесть ракетных и 21 авиационный удар, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Смотрите видео: HIMARS ударил по баржевой переправе оккупантов под Антоновским мостом в Херсоне

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсонская область генштаб Антоновский мост
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 