Обстрел Сумщины: погибли двое полицейских, шестеро ранены

Они попали под артиллерийский обстрел в Хотинской общине

Фото: Нацполиция Сумской области

Сегодня, 27 февраля, россияне нанесли артиллерийский удар по Хотинской поселковой общине. В результате обстрела погибли двое работников МВД. Об этом сообщили в Telegram-канале Сумской областной военной администрации.

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По информации ОВА, россияне из артиллерии обстреляли населенный пункт, по которому уже наносили удары в эти же сутки. В результате атаки погибли двое полицейских, еще четверо получили ранения.

Нацполиция Сумской области

В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Сумской области сообщили, что враг нанес удар, когда группа следователей проводила осмотр места происшествия и фиксировала последствия обстрелов, нанесенных ранее в селе Хотинь. Также в ведомстве отметили, что смертельные травмы получили подполковники полиции Оксана Новик и Олег Юрко.

Национальная полиция

В Нацполиции уточнили и количество пострадавших. По данным правоохранительного ведомства, шесть сотрудников полиции получили ранения, все они госпитализированы.

В ночь на 25 февраля и утром Россия направила на Украину ударные беспилотники, взрывы прогремели в Хмельницкой области, в Киевской – работала противовоздушная оборона.

Впоследствии стало известно, что в Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры.

Вечером того же дня РФ обстреляла ракетами и дронами Днепропетровскую и Харьковскую области. В Днепре есть повреждения частного сектора и ранены.

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