Обстріл Сумщини: загинули двоє поліціянтів, шестеро поранені

Вони потрапили під артилерійський обстріл в Хотінській громаді

Фото: Нацполіція Сумської області

Сьогодні, 27 лютого, росіяни завдали артилерійського удару по Хотінській селищній громаді. В результаті обстрілу загинули двоє працівників МВС. Про це повідомили в Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За інформацією ОВА, росіяни з артилерії обстріляли населений пункт, по якому вже завдавали ударів цієї доби. В результаті атаки загинули двоє поліціянтів, ще четверо отримали поранення.

Фото: Нацполіція Сумської області

У пресслужбі ГУ Національної поліції в Сумській області повідомили, що ворог завдав удару, коли група слідчих проводила огляд місця події та фіксувала наслідки обстрілів, які були завдані напередодні у селі Хотінь. Також у відомстві зазначили, що смертельні травми отримали підполковники поліції Оксана Новік та Олег Юрко.

Фото: Національна поліція

В Нацполіції уточнили й кількість постраждалих. За даними правоохоронного відомства, шестеро працівників поліції отримали поранення, вони всі шпиталізовані.

В ніч проти 25 лютого та зранку Росія спрямувала на Україну ударні безпілотники, вибухи пролунали у Хмельницькій області, у Київській – працювала протиповітряна оборона.

Згодом стало відомо, що на Хмельниччині пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Ввечері того самого дня РФ обстріляла ракетами та дронами Дніпропетровську та Харківську області. У Дніпрі є пошкодження приватного сектора та поранені.

Читайте також: Росіяни обстріляли Сумську область. Вбили подружжя, яке перебувало вдома – відео