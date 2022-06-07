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Обвинения России в краже украинского зерна "очень серьезны" – британский министр

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 17:06
Обвинения России в краже украинского зерна
Виктория Прентис (фото – EPA)

Обвинения в том, что Россия ворует зерно из временно оккупированных ею областей Украины, "очень серьезны" и должны быть немедленно расследованы. Об этом заявила министр сельского хозяйства Великобритании Виктория Прентис, сообщает Reuters.

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На лондонской конференции Международного совета по зерну Прентис сказала, что знает о вывозе Россией зерна "из первых рук" от источников в Херсонской области Украины.

СПРАВКА. Нападение России на Украину угрожает миру продовольственным кризисом, ставшим в последние недели  одной из главных тем глобальной повестки дня. Экспорт украинского зерна традиционным путем – через морские порты Черного и Азовского морей – сейчас невозможен из-за войны. Поэтому рассматриваются два варианта: создание морского гуманитарного коридора под гарантии других стран, а также вывоз через Беларусь в балтийские порты. Запад пытается найти выход из ситуации с российской блокадой. В Кремле уверяют, что готовы разблокировать проходы из украинских портов, пока что только от Одессы, в обмен на снятие части санкций. В Украине считают, что россияне могут атаковать Одессу, как только будут разминированы подходы к городу.

Читайте также: CNN показал спутниковые фото, как Россия крадет украинское зерно через Крым

Сергей Бережной
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продовольственный кризис временно оккупированные территории Виктория Прентис
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