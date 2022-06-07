Обвинения России в краже украинского зерна "очень серьезны" – британский министр
07.06.2022, 17:06
Виктория Прентис (фото – EPA)
Обвинения в том, что Россия ворует зерно из временно оккупированных ею областей Украины, "очень серьезны" и должны быть немедленно расследованы. Об этом заявила министр сельского хозяйства Великобритании Виктория Прентис, сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На лондонской конференции Международного совета по зерну Прентис сказала, что знает о вывозе Россией зерна "из первых рук" от источников в Херсонской области Украины.
СПРАВКА. Нападение России на Украину угрожает миру продовольственным кризисом, ставшим в последние недели одной из главных тем глобальной повестки дня. Экспорт украинского зерна традиционным путем – через морские порты Черного и Азовского морей – сейчас невозможен из-за войны. Поэтому рассматриваются два варианта: создание морского гуманитарного коридора под гарантии других стран, а также вывоз через Беларусь в балтийские порты. Запад пытается найти выход из ситуации с российской блокадой. В Кремле уверяют, что готовы разблокировать проходы из украинских портов, пока что только от Одессы, в обмен на снятие части санкций. В Украине считают, что россияне могут атаковать Одессу, как только будут разминированы подходы к городу.
- 4 июня Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков предупредил, что миру грозит острая нехватка продовольствия, если Россия не снимет блокаду украинских черноморских портов.
- 7 июня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обстрел российскими оккупантами уничтожил в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине.
- США рассматривают разные варианты разблокирования экспорта зерна – экс-посол Тейлор.
Читайте также: CNN показал спутниковые фото, как Россия крадет украинское зерно через Крым
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии