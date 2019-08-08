Объявлен конкурс на должность языкового омбудсмена

Пикет в поддержку государственного языка (Фото: EPA)

Офис омбудсмена Украины открыл конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка. Объявление размещено на сайте офиса.

Кандидат должен быть не моложе 35 лет, иметь высшее образование, опыт правозащитной деятельности или опыт защиты государственного языка, владеть английским и украинским.

Прием документов продолжится до 30 августа, сам конкурс состоится 4 сентября.

В обязанности языкового омбудсмена входит защита государственного языка, защита прав граждан на получение услуг и информации на государственном языке, устранение препятствий и ограничений для его использования.

Должность уполномоченного по защите госязыка появилась после вступления в силу языкового закона.

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