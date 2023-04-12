"Очень умный, блестящий, лучший". Трамп начал хвалить Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына
Бывший президент США Дональд Трамп начал хвалить диктаторов России, КНР и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.
По его словам, когда он говорил с Путиным, то "видел его любовь к Украине".
"Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: Этого не будет, пока я президент", — заявил Трамп.
Он назвал российского диктатора "очень умным", Си Цзиньпина "блестящим человеком", а Ким Чен Ына "лучшим в своей игре" и подчеркнул, что у них "отличные отношения по сей день".
Также 45 президент США в очередной раз заявил, что если бы он якобы оставался в Белом доме, то большой войны РФ против Украины не было бы.
Кроме этого, Трамп раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона за его недавний визит в Китай.
"У вас есть этот сумасшедший мир, он взрывается, и у США нет абсолютно никакого права голоса. А Макрон, мой друг, закончил с Китаем и целует его в зад", — заявил он.
- Основной конкурент Трампа в Республиканской партии Рон Десантис заявлял, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Трамп против смены режима Путина. Говорит, что помощь Украине — это только интерес Европы.
- В конце апреля 2022 года Трамп заявил, что в ответ на угрозы Путина ядерной войной "надо сказать, что мы сильнее". В мае он призвал Конгресс уделять больше внимания финансированию безопасности в школах, а не военной помощи Украине.
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