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"Очень умный, блестящий, лучший". Трамп начал хвалить Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 14:26
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Бывший президент США Дональд Трамп начал хвалить диктаторов России, КНР и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

По его словам, когда он говорил с Путиным, то "видел его любовь к Украине". 

"Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: Этого не будет, пока я президент", — заявил Трамп.

Он назвал российского диктатора "очень умным", Си Цзиньпина "блестящим человеком", а Ким Чен Ына "лучшим в своей игре" и подчеркнул, что у них "отличные отношения по сей день".

Также 45 президент США в очередной раз заявил, что если бы он якобы оставался в Белом доме, то большой войны РФ против Украины не было бы. 

Кроме этого, Трамп раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона за его недавний визит в Китай. 

"У вас есть этот сумасшедший мир, он взрывается, и у США нет абсолютно никакого права голоса. А Макрон, мой друг, закончил с Китаем и целует его в зад", — заявил он. 

Читайте также: Десантис: Путин — военный преступник, РФ — бензоколонка с ядерным оружием, Украина победит 

Дмитро Гриниченко
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