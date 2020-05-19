Одиннадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 19 мая

1. РАДА РАЗБЛОКИРОВАЛА ПОДПИСАНИЕ "АНТИКОЛОМОЙСКОГО" ЗАКОНА. Депутаты не поддержали постановления об отмене голосования за банковский закон. В результате он разблокирован для подписания спикером ВР и президентом (подробнее).

2. СБУ ОБ ИНТЕРВЬЮ С ГИРКИНЫМ И ПОКЛОНСКОЙ: ЭТО ИНИЦИАТИВА САМОГО ГОРДОНА. Спецслужбы "подробно анализируют" признания оккупантов и их пособников, но уточняют: взять эти интервью захотел сам Гордон. В Минветеранов называют эти интервью "популяризацией военных преступлений" (подробнее).

3. СБУ ЗАДЕРЖАЛА "ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО" ХАКЕРА. Хакера под ником "Sanix" задержали в Ивано-Франковске. Его подозревают в продаже "крупнейшего за всю историю массива украденных данных" (подробнее).

4. ТРАМП ПРЕДЪЯВИЛ ВОЗ УЛЬТИМАТУМ. Президент США заявил, что если ВОЗ не покажет независимость от Китая и "улучшения в работе", США полностью прекратит финансирование, а то и вовсе покинет организацию (подробнее).

5. МЕТРО КИЕВА ГОТОВЯТ К ВЫХОДУ ИЗ КАРАНТИНА. У касс, турникетов и на платформах наносят специальную разметку, напоминающую о необходимости соблюдать дистанцию. Также общественный транспорт столицы перешел на систему электронного билета (подробнее).

6. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О НЕЗАВИСИМОСТИ ГОСАТОМРЕГУЛИРОВАНИЯ. Законопроект направлен на восстановление независимой работы Госинспекции по ядерному регулированию. Это является условием ряда международных документов (подробнее).

7. МИНЗДРАВ ПРОДЛИТ КАРАНТИН ДО 22 ИЮНЯ: ОН БУДЕТ АДАПТИВНЫМ. Это сделают, поскольку в Минздраве не знают, как вирус будет себя вести летом. Вопрос отмены карантина будет зависеть от динамики эпидемии (подробнее).

8. ШМЫГАЛЬ СКАЗАЛ, КОГДА ОЖИДАЕТСЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ АВИАСООБЩЕНИЯ. По словам премьер-министра, страны ЕС планируют возобновить авиасообщение не ранее 15 июня (подробнее).

9. МИД НАЧАЛ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ОБ ОТКРЫТИИ АВИАСООБЩЕНИЯ ЗА ГРАНИЦУ. Украина начинает переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения. Решение согласовано в правительстве, а посольства Украины в государствах-членах ЕС получили указание о переговорах по этому поводу (подробнее).

10. РАДА ПОДДЕРЖАЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ УКРПОЧТОЙ. Документ позволит Укрпочте открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции, выпускать платежные карты. Против выступал НБУ (подробнее).

11. ДОЛГИ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ ПЕРЕД УЗ ЗА ЛЬГОТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ДОСТИГЛИ 500 МЛН. Это ставит под угрозу возобновление пригородного сообщения после ослабления карантина. Крупнейшие должники: Киев, Львовская и Харьковская области (подробнее).

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