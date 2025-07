Одиозная конгрессвумен Грин выдала фейк о протестах в Киеве – якобы против Зеленского

Ультраправая республиканка-трампистка Марджори Тейлор Грин, известная своей антиукраинской позицией и распространением теорий заговоров, обнародовала фейк о протестах в Киеве. Она заявила, что люди вышли на улицы якобы против президента Владимира Зеленского и его якобы отказа закончить войну.

Грин опубликовала в Х видео, на котором протестующие выкрикивают: "Руки прочь от НАБУ!"

Это кадры с митинга в Киеве из-за скандального закона №12414, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Однако одиозный конгрессмен решила, что массовые протесты в Киеве вспыхнули якобы из-за Зеленского, "который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну".

"Молодцы, украинский народ! Выбросьте его с должности! И Америка должна ПРЕКРАТИТЬ финансирование и поставки оружия!!!" – написала она.

Huge protests erupt in Kyiv against Ukrainian President Zelensky as he is a dictator and refuses to make a peace deal and end the war.



Good for the Ukrainian people! Throw him out of office!



And America must STOP funding and sending weapons!!!



pic.twitter.com/WMJuMB7PlA