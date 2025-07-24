Одиозная конгрессвумен Грин выдала фейк о протестах в Киеве – якобы против Зеленского
Ультраправая республиканка-трампистка Марджори Тейлор Грин, известная своей антиукраинской позицией и распространением теорий заговоров, обнародовала фейк о протестах в Киеве. Она заявила, что люди вышли на улицы якобы против президента Владимира Зеленского и его якобы отказа закончить войну.
Грин опубликовала в Х видео, на котором протестующие выкрикивают: "Руки прочь от НАБУ!"
Это кадры с митинга в Киеве из-за скандального закона №12414, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Однако одиозный конгрессмен решила, что массовые протесты в Киеве вспыхнули якобы из-за Зеленского, "который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну".
"Молодцы, украинский народ! Выбросьте его с должности! И Америка должна ПРЕКРАТИТЬ финансирование и поставки оружия!!!" – написала она.
Huge protests erupt in Kyiv against Ukrainian President Zelensky as he is a dictator and refuses to make a peace deal and end the war.— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 22, 2025
Good for the Ukrainian people! Throw him out of office!
And America must STOP funding and sending weapons!!!
pic.twitter.com/WMJuMB7PlA
В комментариях ей объяснили, что она ошибается, и что причина протестов – закон, ослабляющий НАБУ и САП.
Также на фейк Грин отреагировали волонтеры и общественные деятели Сергей Стерненко и Игорь Ланченков и другие украинцы.
- В ноябре 2022-го Грин предлагала рассмотреть законопроект об аудите военной помощи Украине: "Украина теперь 51-й штат Соединенных Штатов Америки? Какую должность занимает Зеленский в нашем правительстве?"
- В октябре 2024-го Грин распространяла теории заговора об урагане "Милтон", накрывшем Флориду.
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