Одіозна конгресменка Грін видала фейк про протести в Києві – нібито проти Зеленського

Ультраправа республіканка-трампістка Марджорі Тейлор Грін, відома своєю антиукраїнською позицією і поширенням теорій змов, оприлюднила фейк про протести у Києві. Вона заявила, що люди вийшли на вулиці нібито проти президента Володимира Зеленського і його нібито відмови закінчити війну.

Грін опублікувала в Х відео, на якому протестувальники вигукують: "Руки геть від НАБУ!"

Це кадри з мітингу в Києві через скандальний закон №12414, що фактично ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак одіозна конгресменка вирішила, що масові протести у Києві спалахнули нібито через Зеленського, "який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну".

"Молодці, український народе! Викиньте його з посади! І Америка повинна ПРИПИНИТИ фінансування й постачання зброї!!!" – написала вона.

Huge protests erupt in Kyiv against Ukrainian President Zelensky as he is a dictator and refuses to make a peace deal and end the war.



Good for the Ukrainian people! Throw him out of office!



And America must STOP funding and sending weapons!!!



pic.twitter.com/WMJuMB7PlA