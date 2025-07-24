Одіозна конгресменка Грін видала фейк про протести в Києві – нібито проти Зеленського
Ультраправа республіканка-трампістка Марджорі Тейлор Грін, відома своєю антиукраїнською позицією і поширенням теорій змов, оприлюднила фейк про протести у Києві. Вона заявила, що люди вийшли на вулиці нібито проти президента Володимира Зеленського і його нібито відмови закінчити війну.
Грін опублікувала в Х відео, на якому протестувальники вигукують: "Руки геть від НАБУ!"
Це кадри з мітингу в Києві через скандальний закон №12414, що фактично ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Однак одіозна конгресменка вирішила, що масові протести у Києві спалахнули нібито через Зеленського, "який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну".
"Молодці, український народе! Викиньте його з посади! І Америка повинна ПРИПИНИТИ фінансування й постачання зброї!!!" – написала вона.
Huge protests erupt in Kyiv against Ukrainian President Zelensky as he is a dictator and refuses to make a peace deal and end the war.— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 22, 2025
Good for the Ukrainian people! Throw him out of office!
And America must STOP funding and sending weapons!!!
pic.twitter.com/WMJuMB7PlA
У коментарях їх пояснили, що вона помиляється, і що причина протестів – закон, що послаблює НАБУ і САП.
Також на фейк Грін відреагували волонтери й громадські діячі Сергій Стерненко та Ігор Ланченков й інші українці.
- У листопаді 2022-го Грін пропонувала розглянути законопроєкт про аудит військової допомоги Україні: "Україна тепер 51-й штат Сполучених Штатів Америки? Яку посаду обіймає Зеленський у нашому уряді?"
- У жовтні 2024-го Грін поширювала теорії змови щодо урагану "Мілтон", який накрив Флориду.
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