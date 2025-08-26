Одиозные трампистки возмутились тем, что Трамп пригласил 600 000 китайских студентов

Марджори Тейлор Грин (Фото: DIEU NIALO CHERY / EPA)

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин и ультраправая активистка и конспиролог Лора Лумер, несмотря на свою преданность президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, осудили его идею разрешить въезд в страну 600 000 студентов из Китая. Об этом они сообщили в сети Х.

По мнению Грин, которая известна своими антиукраинскими взглядами, обучение китайцев в американских колледжах и университетах противоречит интересам Америки.

"Почему мы позволяем 600 000 китайским студентам занимать места наших американских студентов? Мы никогда не должны этого допускать", – написала она.

Такой же точки зрения придерживается Лумер, известная своим влиянием на Трампа.

"Никто, повторяю, никто не хочет ещё 600 000 китайских "студентов", то есть коммунистических шпионов, в Соединенных Штатах. Китай убил 1,2 миллиона американцев. Теперь они могут нас заменить? Этого не может быть", – возмутилась она.

Накануне Трамп заявил о своем намерении разрешить въезд в США 600 000 студентов из Китая.

"Это очень важные отношения. Мы хорошо ладим с Китаем", – сказал американский лидер журналистам во время встречи с президентом Южной Кореи, передает New York Post.

В мае администрация президента США объявила об отмене виз китайским студентам, в частности тем, кто "имеет связи с Коммунистической партией Китая или обучается в критически важных областях".