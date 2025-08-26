Одіозні трампістки обурилися на Трампа за запрошення 600 000 китайських студентів
Конгресвумен від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, і ультраправа активістка та конспірологиня Лора Лумер, попри свою відданість президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, розкритикували його ідею дозволити в'їзд в країну 600 000 студентів з Китаю. Про це вони повідомили у мережі Х.
На думку Грін, яка відома антиукраїнськими поглядами, навчання китайців в американських коледжах та університетах суперечить інтересам Америки.
"Чому ми дозволяємо 600 000 студентів з Китаю замінити можливості наших американських студентів? Ми ніколи не повинні цього допускати", – написала вона.
Такої ж думки дотримується Лумер, відома своїм впливом на Трампа.
"Ніхто, повторюю, ніхто, не хоче ще 600 000 китайських "студентів", тобто комуністичних шпигунів, у Сполучених Штатах. Китай убив 1,2 мільйона американців. Тепер вони можуть нас замінити? Цього не може статися", – обурилася вона.
Напередодні Трамп заявив, що має намір дозволити в'їзд до США 600 000 студентів з Китаю.
"Це дуже важливі відносини. Ми добре порозуміємося з Китаєм", – сказав американський лідер журналістам під час зустрічі з президентом Південної Кореї, передає New York Post.
У травні адміністрація президента США заявила про скасування віз китайським студентам, зокрема тим, хто "має зв’язки з Комуністичною партією Китаю або навчається в критичних галузях".
- 12 серпня США та Китай домовилися продовжити дію торговельного перемир’я ще на 90 днів, щоб уникнути різкого зростання взаємних мит, яке могло б фактично зупинити торгівлю між двома найбільшими економіками світу.
