Одіозні трампістки обурилися на Трампа за запрошення 600 000 китайських студентів

Марджорі Тейлор Грін (Фото: DIEU NIALO CHERY / EPA)

Конгресвумен від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, і ультраправа активістка та конспірологиня Лора Лумер, попри свою відданість президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, розкритикували його ідею дозволити в'їзд в країну 600 000 студентів з Китаю. Про це вони повідомили у мережі Х.

На думку Грін, яка відома антиукраїнськими поглядами, навчання китайців в американських коледжах та університетах суперечить інтересам Америки.

"Чому ми дозволяємо 600 000 студентів з Китаю замінити можливості наших американських студентів? Ми ніколи не повинні цього допускати", – написала вона.

Такої ж думки дотримується Лумер, відома своїм впливом на Трампа.

"Ніхто, повторюю, ніхто, не хоче ще 600 000 китайських "студентів", тобто комуністичних шпигунів, у Сполучених Штатах. Китай убив 1,2 мільйона американців. Тепер вони можуть нас замінити? Цього не може статися", – обурилася вона.

Напередодні Трамп заявив, що має намір дозволити в'їзд до США 600 000 студентів з Китаю.

"Це дуже важливі відносини. Ми добре порозуміємося з Китаєм", – сказав американський лідер журналістам під час зустрічі з президентом Південної Кореї, передає New York Post.

У травні адміністрація президента США заявила про скасування віз китайським студентам, зокрема тим, хто "має зв’язки з Комуністичною партією Китаю або навчається в критичних галузях".