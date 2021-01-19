Офис Венедиктовой открыл против Дубинского еще два уголовных дела – ЦПК
19.01.2021, 14:25
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой якобы открыл против народного депутата от партии Слуга народа Александра Дубинского два уголовных дела. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
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Отмечается, что ОГП расследует якобы уклонение от уплаты налогов Дубинским, а также то, что он якобы легализировал доходы, полученные преступным образом.
LIGA.net обратилась с запросом в пресс-службу ОГП по этому вопросу.
- 8 декабря прошлого года сообщалось, что ОГП открыла против Дубинского уголовное дело по статье о госизмене.
- 11 января 2021-го США ввели санкции против депутата от Слуги народа Александра Дубинского и медиа-ресурсов депутата Андрея Деркача, как части связанной с РФ сети влияния. Деркача прямо назвали "российским агентом". Дубинского обвинили в участии в скоординированном распространении сфальсифицированных и необоснованных обвинений против на тот момент кандидата в президенты Джо Байдена. Дубинский заявил в ответ, что США пользуются "лживыми доносами" ЦПК.
- Замглавы фракции СН заявила, что "шаги и высказывания Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции".
- 13 января глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ОП сделает все, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые вмешивались в выборы в США.
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