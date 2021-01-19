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Офис Венедиктовой открыл против Дубинского еще два уголовных дела – ЦПК

19.01.2021, 14:25
Офис Венедиктовой открыл против Дубинского еще два уголовных дела – ЦПК - Фото
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой якобы открыл против народного депутата от партии Слуга народа Александра Дубинского два уголовных дела. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. 

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Отмечается, что ОГП расследует якобы уклонение от уплаты налогов Дубинским, а также то, что он якобы легализировал доходы, полученные преступным образом. 

LIGA.net обратилась с запросом в пресс-службу ОГП по этому вопросу.

 

Станислав Стороженко
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