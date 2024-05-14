Офицер Селезнев: Ключевая цель для путинского войска – полная оккупация Донбасса

Офицер Селезнев отметил, что дальше все будет зависеть от того, насколько обеспеченными будут Силы обороны

Российский военный (Фото: EPA)

Подобные атаки России, как атаки на Харьковскую область, могут масштабироваться на север Сумской области. В то же время ключевая цель для армии врага – полная оккупация Донецкой области. Об этом LIGA.net рассказал экс-спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев.

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Селезнев предположил, что подобные атаки могут масштабироваться также на север Сумской области.

"Россия, даже не имея достаточно ресурсов, будет пытаться воспользоваться окном возможностей, которое открыла ей задержка мобилизации и западной помощи", – отметил он.

Он отметил, что дальше все будет зависеть от того, насколько обеспеченными будут Силы обороны.

"Ключевая цель для путинского войска – полная оккупация Донбасса. Юг Запорожья и север Харьковской области – лишь вспомогательные рубежи, чтобы сковать наши стратегические резервы", – добавил он.

По оценкам главы украинской разведки Кирилла Буданова, Украина сможет стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Но дальше Россия начнет наступление на Сумскую область.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвуют "более 30 000".

14 мая Силы обороны изменили позиции в Лукьянцах в Харьковской области из-за интенсивности российских авиаударов, чтобы сохранить жизнь украинских военных.

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