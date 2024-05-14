Офіцер Селезньов: Ключова мета для путінського війська – повна окупація Донеччини

Офіцер Селезньов наголосив, що далі все залежатиме від того, наскільки забезпеченими будуть Сили оборони

Російський військовий (Фото: EPA)

Подібні атаки Росії до атак на Харківську область можуть масштабуватися на північ Сумської області. Водночас ключова мета для армії ворога – повна окупація Донецької області. Про це LIGA.net розповів ексречник Генерального штабу Збройних Сил України Владислав Селезньов.

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Селезньов припустив, що подібні атаки можуть масштабуватись також на північ Сумщини.

"Росія, навіть не маючи достатньо ресурсів, буде намагатися скористатися вікном можливостей, яке відкрила їй затримка мобілізації та західної допомоги", – зазначив він.

Він наголосив, що далі все залежатиме від того, наскільки забезпеченими будуть Сили оборони.

"Ключова мета для путінського війська – повна окупація Донеччини. Південь Запоріжжя і північ Харківщини – лише допоміжні рубежі, щоб скувати наші стратегічні резерви", – додав він.

За оцінками голови української розвідки Кирила Буданова, Україна зможе стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але далі Росія почне наступ на Сумщину.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова від російського нападу, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь "понад 30 000".

14 травня Сили оборони змінили позиції в Лук’янцях в Харківській області через інтенсивність російських авіаударів, щоб зберегти життя українських військових.

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