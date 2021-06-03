Охрану границы с Беларусью необходимо продолжать укреплять – глава Госпогранслужбы

Украинские пограничники продолжат усиливать систему охраны границы с Беларусью. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передает пресс-служба ГПСУ.

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Как отмечается, Дейнеко приехал на украинско-беларусскую границу проверить ход работ по усилению технических и инженерных возможностей для ее охраны.

"Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения", – отметил Дейнеко.

Он добавил, что Госпогранслужба учитывает всю информацию, которая может повлиять на охрану границы и максимально задействует все необходимые ресурсы.

Дейнеко проверил использование пограничниками беспилотных авиационных комплексов и патрульных катеров на речном участке.

Особое внимание пограничники уделили усилению участков границы с Беларусью подразделениями быстрого реагирования, в том числе 10-го Отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор".

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Наталия Медведева

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