Оккупанты готовят переброску новых войск, чтобы продолжить наступление. Сводка Генштаба

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобугском направлениях. Идет подготовка дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По данным Генштаба, 9-10 марта в РФ перемещено 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа для дальнейшей переброски в зону боевых действий. До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота ж/д эшелонами отправляются в Беларусь. В 820-м главном центре предупреждения о ракетном нападении (Солнечногорск) проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины.

Для срочного восполнения потерь оккупанты перебрасывают часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину. По имеющейся информации, привлекается большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия).

На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Но здесь сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Беларуси на стороне оккупантов. Враг проводит воздушную разведку военных и гражданских объектов в Украине.

На Полесском направлении противник удерживает позиции в районе населенных пунктов Полесское, Иванков, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузовая, Гореничи, Ирпень, Синяк, Казаровичи и Сухолучье. Пока активных наступательных действий враг не проводит, пытается настроить систему материально-технического обеспечения, восстанавливает боевую технику. На территории Беларуси в районе н.п. Куличиха, в 17 км от госграницы Украины, враг развернул базу ремонта и восстановления военной техники.

На Северском направлении противник силами отдельных подразделений из состава Центрального военного округа удерживает позиции вблизи населенных пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активных наступательных действий не ведет, основные усилия сосредоточены на совершенствовании системы логистического обеспечения группировки.

В направлении Бровары – Борисполь враг блокирует трассу Е95, продолжает перегруппировку войск, пополнение запасов и ведение разведки. Противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях передвижения. Возможно, что после перегруппировки войск и введения дополнительных подразделений противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части Киева.

На Слобожанском направлении враг удерживает позиции в районах населенных пунктов Северодонецк, Сватово, Купянск, Большая Писаревка, Московский Бобряк, Лебедин. Продолжает формирование дополнительных подразделений, закрепляется на достигнутых рубежах, пополняет запасы боеприпасов и ГСМ для блокирования Харькова и захвата города Изюм. Активные наступательные действия не отмечены, за исключением Изюма.

На Донецком и Таврическом направлениях противник удерживает позиции в районе населенных пунктов Борово, Терново, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Новотроицкое и Гуляйполе.

При поддержке армейской авиации враг пытается развить наступление на Волновахском направлении. Войска противника овладели населенными пунктами Старомлиновка, Евгеньевка, Павловка, Егоровка и были остановлены на невыгодных рубежах.

Оккупанты оказывают огневое влияние по позициям наших войск в районе Северодонецка. При поддержке артиллерии они совершили штурмовые действия и овладели восточными окрестностями населенного пункта Рубежное.

На Южнобугском направлении активных наступательных действий враг не проводил. Активно производит воздушную разведку. Продолжает продвижение в направлении Кривого Рога, в течение суток – в направлении Архангельска и Нововоронцовки, но был остановлен.

"По всем направлениям наступления противник активно прикрывается гражданской инфраструктурой и мирным населением", – отметили в Генштабе ВСУ.

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Валерия Кондратова

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