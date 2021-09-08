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Оккупанты Крыма похитили бывшего члена Меджлиса. Он выступал в защиту Джемилева

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 12:33
Оккупанты Крыма похитили бывшего члена Меджлиса. Он выступал в защиту Джемилева - Фото
Фото: depositphotos.com

Оккупанты Крыма ворвались к бывшему члену Меджлиса Эльдару Менсеитову, похитили и увезли его в неизвестном направлении. Он был свидетелем по "делу" Мустафы Джемилева. Об этом сообщают Крымская солидарность и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Правозащитники сообщают, что в Симферополе в посёлке Молодежное оккупанты ворвались и увезли в неизвестном направлении Эльдара Менсеитова, бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району.

Его выжидали возле дома два легковых авто и Газель, а около полуночи увезли. Ни Менсеитов, ни его родственники не отвечают на звонки.

Также сообщается, что 18 июня 2021-го Эльдар Менсеитов давал в захваченном оккупантами Армянском горсуде показания в качестве свидетеля защиты по делу лидера крымскотатарского народа, нардепа Мустафы Джемилева, над которым в Крыму устроили заочное судилище.

Читайте также: "Карательный рейд". США требуют от России освободить замглавы Меджлиса и крымских татар

Оксана Житнюк
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Крым крымские татары фсб Мустафа Джемилев меджлис Рефат Чубаров Эльдар Менсеитов
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