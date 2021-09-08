Оккупанты Крыма похитили бывшего члена Меджлиса. Он выступал в защиту Джемилева

Оккупанты Крыма ворвались к бывшему члену Меджлиса Эльдару Менсеитову, похитили и увезли его в неизвестном направлении. Он был свидетелем по "делу" Мустафы Джемилева. Об этом сообщают Крымская солидарность и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Правозащитники сообщают, что в Симферополе в посёлке Молодежное оккупанты ворвались и увезли в неизвестном направлении Эльдара Менсеитова, бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району.

Его выжидали возле дома два легковых авто и Газель, а около полуночи увезли. Ни Менсеитов, ни его родственники не отвечают на звонки.

Также сообщается, что 18 июня 2021-го Эльдар Менсеитов давал в захваченном оккупантами Армянском горсуде показания в качестве свидетеля защиты по делу лидера крымскотатарского народа, нардепа Мустафы Джемилева, над которым в Крыму устроили заочное судилище.

В конце прошлой недели в Крыму оккупанты провели рейды против крымских татар, был схвачен замглава Меджлиса Нариман Джелялов. После похищений родственники и активисты пытались узнать о судьбе соотечественников в Симферополе, силовики оккупантов начали их "паковать". Около 40 человек похитили и отпустили только в ночь на 5 сентября.

Президент Владимир Зеленский и Министерство иностранных дел заявили, что так Россия мстит за Крымскую платформу – саммит в Киеве с 46 странами и организациями по деоккупации полуострова.

По данным МИД, оккупанты приписывают Джелялову "диверсию" и могут бросить его в тюрьму на срок от 10 до 15 лет. Оккупанты отправили Джелялова в СИЗО на два месяца.

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Оксана Житнюк

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