Оккупанты на Донбассе обстреляли Трехизбенку, повреждены пять домов: фото

Российско-оккупационные войска в очередной раз из запрещенного минскими соглашениями оружия обстреляли поселок Трехизбенка Луганской области. Повреждены пять частных домов, сообщает Щастинская городская тергромада.

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По Трехизбенке было выпущено около 20 снарядов. В результате обстрела возникли очаги пожара, которые были быстро ликвидированы подразделением ГСЧС. Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы.

Жертв среди мирного населения нет.

Это уже не первый обстрел гражданской инфраструктуры Трехизбенки со стороны российско-оккупационных войск за последние месяцы, напомнили в тергромаде.

Вчера боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.

В МИД Германии также выразили озабоченность применением Украиной ударного дрона Bayraktar на Донбассе, на что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина имеет законное право себя защищать.

Вадим Ребрина

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