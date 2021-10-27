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Оккупанты на Донбассе обстреляли Трехизбенку, повреждены пять домов: фото

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 23:46
Оккупанты на Донбассе обстреляли Трехизбенку, повреждены пять домов: фото - Фото
Фото: facebook.com/Shchastye.city.territorial.community

Российско-оккупационные войска в очередной раз из запрещенного минскими соглашениями оружия обстреляли поселок Трехизбенка Луганской области. Повреждены пять частных домов, сообщает Щастинская городская тергромада.

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Оккупанты на Донбассе обстреляли Трехизбенку, повреждены пять домов: фото

По Трехизбенке было выпущено около 20 снарядов. В результате обстрела возникли очаги пожара, которые были быстро ликвидированы подразделением ГСЧС. Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы.

Оккупанты на Донбассе обстреляли Трехизбенку, повреждены пять домов: фото

Жертв среди мирного населения нет.

Оккупанты на Донбассе обстреляли Трехизбенку, повреждены пять домов: фото

Это уже не первый обстрел гражданской инфраструктуры Трехизбенки со стороны российско-оккупационных войск за последние месяцы, напомнили в тергромаде.

Оккупанты на Донбассе обстреляли Трехизбенку, повреждены пять домов: фото
  • Вчера боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.
  • Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.
  • В МИД Германии также выразили озабоченность применением Украиной ударного дрона Bayraktar на Донбассе, на что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина имеет законное право себя защищать.
Вадим Ребрина
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Донбасс трехизбенка
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