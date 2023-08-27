Оккупанты нанесли удары по центру Херсона и Харьковской области, есть жертвы

Сегодня, 27 августа российские оккупанты нанесли удары по центру Херсона и Харьковской области, погибли мирные жители. Об этом сообщает Херсонская ОВА и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Армия рф обстреляла центральную часть Херсона. В результате вражеского удара погибла женщина. Также ранение получил 51-летний мужчина. В тяжелом состоянии его госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшего", – сообщили в ОВА.

Синегубов написал, что оккупанты нанесли удары по Богодуховскому району Харьковской области. Предварительно – из РСЗО.

"Около 13 часов в результате вражеского обстрела с. Одноробовка Золочевской общины погибла женщина 1984 года рождения, которая находилась на территории домовладения. Также загорелся киоск", – сообщил глава ОВА.

22 августа Россия накрыла артиллерией села под Лиманом, убила трех человек.

Читайте также: Ту-95 ударили по Украине: взрывы под Черкассами, Кропивницким и Киевом. Курск тоже не спал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.