Окупанти завдали ударів по центру Херсона та Харківської області, є жертви

Сьогодні, 27 серпня, російські окупанти завдали ударів по центру Херсона та Харківської області, загинули мирні жителі. Про це повідомляє Херсонська ОВА та голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

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"Армія рф обстріляла центральну частину Херсона. Внаслідок ворожого удару загинула жінка. Також поранення отримав 51-річний чоловік. У тяжкому стані його шпиталізували, лікарі борються за життя постраждалого", – повідомили в ОВА.

Синєгубов написав, що окупанти завдали ударів по Богодухівському району Харківської області. Попередньо – з РСЗВ.

"Близько 13 години внаслідок ворожого обстрілу с. Одноробівка Золочівської громади загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння. Також виникла пожежа кіоску", – повідомив глава ОВА.

22 серпня Росія накрила артилерією села під Лиманом, убила трьох людей.

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