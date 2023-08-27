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Окупанти завдали ударів по центру Херсона та Харківської області, є жертви

Этот материал также доступен на русском
27.08.2023, 16:35
Окупанти завдали ударів по центру Херсона та Харківської області, є жертви - Фото
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Сьогодні, 27 серпня, російські окупанти завдали ударів по центру Херсона та Харківської області, загинули мирні жителі. Про це повідомляє Херсонська ОВА та голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

"Армія рф обстріляла центральну частину Херсона. Внаслідок ворожого удару загинула жінка. Також поранення отримав 51-річний чоловік. У тяжкому стані його шпиталізували, лікарі борються за життя постраждалого", – повідомили в ОВА.

Синєгубов написав, що окупанти завдали ударів по Богодухівському району Харківської області. Попередньо – з РСЗВ.

"Близько 13 години внаслідок ворожого обстрілу с. Одноробівка Золочівської громади загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння. Також виникла пожежа кіоску", – повідомив глава ОВА.

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Наталія Медведєва
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