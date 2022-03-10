Оккупанты несут значительные потери, поэтому активизируют фейки — сводка Генштаба

Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Поэтому РФ активизировала распространение пропаганды и фейков о руководстве Украины с целью деморализации украинцев. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 10 марта.

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Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях вынудили противника отойти на невыгодные ему рубежи.

На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка.

Защитники Киева стойко удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.

"Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", – говорится в сводке Генштаба.

Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам. С помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий РФ, призывы прекратить огонь и сложить оружие к украинским военным.

"Призываем доверять только проверенным источникам и сохранять спокойствие", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Там говорят, что, несмотря на то, что находящийся на территории Украины личный состав вооруженных сил РФ изолирован от объективной информации, сведения о "реальном позорном для России положении вещей" к ним все же поступают.

По данным Генштаба, среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности Министерства обороны РФ выплачивать денежное довольствие из-за санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений.

В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен, сообщили в ВСУ.

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Вадим Ребрина

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