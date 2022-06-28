Оккупанты обстреляли Николаев кассетными боеприпасами из "Урагана" – мэр

Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Николаеву. Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

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"Сегодня вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами", – написал мэр.

Со ссылкой на информацию Военной комендатуры обороны Николаева Сенкевич сообщил, что обстрел велся из РСЗО "Ураган".

"Повреждения получили частные дома и автомобиль. Кассетные боеприпасы легли и у остановки общественного транспорта", – написал мэр Николаева.

27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находились более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 12 человек, еще 40 получили ранения. Спасатели продолжают ликвидировать последствия и искать пострадавших.

Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.

Наталия Медведева

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