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Оккупанты обстреляли Николаев кассетными боеприпасами из "Урагана" – мэр

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 00:26
Оккупанты обстреляли Николаев кассетными боеприпасами из
Один из снарядов, которым российские оккупанты обстреляли Николаев 27 июня (Фото: Телеграм Александра Сенкевича)

Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Николаеву. Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

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"Сегодня вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами", – написал мэр.

Со ссылкой на информацию Военной комендатуры обороны Николаева Сенкевич сообщил, что обстрел велся из РСЗО "Ураган".

"Повреждения получили частные дома и автомобиль. Кассетные боеприпасы легли и у остановки общественного транспорта", – написал мэр Николаева.

  • 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находились более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 12 человек, еще 40 получили ранения. Спасатели продолжают ликвидировать последствия и искать пострадавших.
  • Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.
Наталия Медведева
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Николаев обстрел
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