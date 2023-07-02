Оккупанты опасаются эпидемий на территориях, затопленных из-за подрыва ими Каховской ГЭС

Оккупанты осознают, что из-за наводнения после диверсии на Каховской ГЭС временно захваченные ими территории Херсонской области находятся в зоне высокой эпидемической угрозы. Об этом говорится во внутренних документах оккупационных администраций, которые есть в распоряжении Центра национального сопротивления.

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Во документах оккупантов говорится, что на территориях, которые оказались в зоне затопления после подрыва плотины Каховской ГЭС, находятся, по их данным, 12 кладбищ, один скотомогильник и биотермическая яма (специальное сооружение для обеззараживания трупов животных).

Подтопление таких объектов может привести к возникновению эпидемий на временно оккупированных территориях, говорится в документах.

19 июня представители ООН заявили, что Россия не допускает представителей гуманитарного офиса ООН помочь жителям левого берега Днепра Херсонской области, пострадавшим от наводнения.

22 июня в сводке Генштаба ВСУ говорилось, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС в ряде населенных пунктов на временно захваченной территории Херсонской области отмечены вспышки вирусного гепатита А.

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории. В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.

15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

По данным NYT, причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции мог быть подрыв прохода под водой. ГЭС строилась во времена СССР, поэтому у Москвы были все инженерные чертежи, она знала об ахиллесовой пяте.

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