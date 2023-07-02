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Оккупанты опасаются эпидемий на территориях, затопленных из-за подрыва ими Каховской ГЭС

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02.07.2023, 23:52
Оккупанты опасаются эпидемий на территориях, затопленных из-за подрыва ими Каховской ГЭС - Фото
Последствия подрыва Каховской ГЭС россиянами в Херсонской области (Фото: EPA)

Оккупанты осознают, что из-за наводнения после диверсии на Каховской ГЭС временно захваченные ими территории Херсонской области находятся в зоне высокой эпидемической угрозы. Об этом говорится во внутренних документах оккупационных администраций, которые есть в распоряжении Центра национального сопротивления

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Во документах оккупантов говорится, что на территориях, которые оказались в зоне затопления после подрыва плотины Каховской ГЭС, находятся, по их данным, 12 кладбищ, один скотомогильник и биотермическая яма (специальное сооружение для обеззараживания трупов животных).

Подтопление таких объектов может привести к возникновению эпидемий на временно оккупированных территориях, говорится в документах.

19 июня представители ООН заявили, что Россия не допускает представителей гуманитарного офиса ООН помочь жителям левого берега Днепра Херсонской области, пострадавшим от наводнения.

22 июня в сводке Генштаба ВСУ говорилось, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС в ряде населенных пунктов на временно захваченной территории Херсонской области отмечены вспышки вирусного гепатита А

  • 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории. В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
  • 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
  • По данным NYT, причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции мог быть подрыв прохода под водой. ГЭС строилась во времена СССР, поэтому у Москвы были все инженерные чертежи, она знала об ахиллесовой пяте. 

Читайте также: Братская могила в Олешках. Как россияне скрывают количество жертв после взрыва ГЭС

Сергей Бережной
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