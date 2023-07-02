Окупанти побоюються епідемій на територіях, затоплених через підрив ними Каховської ГЕС

Окупанти усвідомлюють, що через повінь після диверсії на Каховській ГЕС тимчасово захоплені ними території Херсонської області перебувають у зоні високої епідемічної загрози. Про це йдеться у внутрішніх документах окупаційних адміністрацій, які є у розпорядженні Центру національного спротиву.

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У документах окупантів говориться, що на територіях, які опинилися в зоні затоплення після підриву греблі Каховської ГЕС, знаходяться, за їхніми даними, 12 цвинтарів, один скотомогильник та біотермічна яма (спеціальна споруда для знезараження трупів тварин).

Підтоплення таких об'єктів може призвести до епідемій на тимчасово окупованих територіях, йдеться в документах.

19 червня представники ООН заявили, що Росія не допускає представників гуманітарного офісу ООН допомогти мешканцям лівого берега Дніпра Херсонської області, які постраждали від повені.

22 червня у зведенні Генштабу ЗСУ говорилося, що внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС у низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонської області відзначено спалахи вірусного гепатиту А.

6 червня російські окупанти висадили в повітря Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких знаходяться на тимчасово окупованій території. Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинної олії.

15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

За даними NYT, причиною руйнування Каховської гідроелектростанції міг бути підрив проходу під водою. ГЕС будувалася за часів СРСР, тому у Москви були всі інженерні креслення, вона знала про ахіллесову п'яту.

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