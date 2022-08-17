Оккупанты опять получили по Кирилловке – мэр Мелитополя
17.08.2022, 22:52
Фото - Telegram Иван Федоров Мелитополь
На базе оккупантов в Кирилловке на побережье Азовского моря снова мощный взрыв. Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров, который находится на свободной территории Украины.
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Как пишет Федоров, оккупанты свезли в Кирилловку военную технику в надежде, что ВСУ до этой базы не дотянется.
- 9 августа Федоров сообщал о как минимум двух взрывах в районе базы техники оккупантов в Кирилловке.
- По данным ГУР, после взрывов во временно оккупированном Крыму россияне срочно перемещают свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и на аэродромы РФ.
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