Оккупанты перевезли тела убитых в Бердянске подростков в Мелитополь – правозащитники

Запланированные на 29 июня в Бердянске похороны убитых оккупантами двух подростков не состоялись, так как российские власти перевезли их тела в Мелитополь. Об этом сообщила в Facebook координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова.

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Оккупанты не отдали родителям для захоронения тела 16-летних Тиграна Оганисяна и Никиты Ханганова, которых россияне убили во временно оккупированном Бердянске.

"Весь день морг был окружен военными. Сегодня стало известно, что тела якобы увезли на экспертизу в Мелитополь", – написала Решетилова.

По ее мнению, оккупанты пытаются скрыть следы своих преступлений, так как по характеру ранений можно было понять, что "стреляли в парней прицельно и на поражение".

Тигран Оганисян и Никита Ханганов находились под наблюдением спецслужб оккупантов как "проукраинские активисты", их обвиняли в якобы подготовке диверсии на железной дороге. По данным правозащитников, подростков и их родных ранее задерживали и пытали.

15 июня 2023 года Европарламент потребовал от России прекратить процесс против Оганисяна и Ханганова и разрешить им выехать с временно оккупированной Россией территории Украины.

По данным Решетиловой, за несколько дней до убийства подростков пытались взять под стражу, им удалось скрыться, но уже после этого они отметились в оккупационной полиции.

Представители оккупационной администрации Бердянска 27 июня признали факт убийства подростков, заявив, что они якобы "оказали вооруженное сопротивление при задержании".

29 июня сообщалось, что родным не отдают тела убитых в Бердянске подростков.

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