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Окупанти перевезли тіла вбитих у Бердянську підлітків до Мелітополя – правозахисники

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 17:16
Окупанти перевезли тіла вбитих у Бердянську підлітків до Мелітополя – правозахисники - Фото
Тігран Оганісян та Микита Ханганов (Фото - соцмережі)

Заплановані на 29 червня в Бердянську похорони вбитих окупантами двох підлітків не відбулися, оскільки російська влада перевезла їхні тіла до Мелітополя. Про це повідомила у Facebook координаторка Медійної ініціативи з прав людини Ольга Решетилова.

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Окупанти не віддали батькам для поховання тіла 16-річних Тиграна Оганісяна та Микити Ханганова, яких росіяни вбили у тимчасово окупованому Бердянську.

"Увесь день морг був оточений військовими. Сьогодні стало відомо, що тіла нібито повезли на експертизу в Мелітополь", – написала Решетилова.

На її думку, окупанти намагаються приховати сліди своїх злочинів, оскільки за характером поранень можна було зрозуміти, що "в хлопців стріляли прицільно і на ураження".

Тигран Оганісян та Микита Ханганов перебували під наглядом спецслужб окупантів як "проукраїнські активісти", їх звинувачували у нібито підготовці диверсії на залізниці. За даними правозахисників, підлітків та їхніх рідних раніше затримували та катували.

15 червня 2023 року Європарламент вимагав від Росії припинити процес проти Оганісяна та Ханганова та дозволити їм виїхати з тимчасово окупованої Росією території України.

За даними Решетилової, за кілька днів до вбивства підлітків намагалися взяти під варту, їм вдалося втекти, але вже після цього вони відзначалися в окупаційній поліції.

Представники окупаційної адміністрації Бердянська 27 червня визнали факт вбивства підлітків, заявивши, що вони нібито "чинили збройний спротив під час затримання".

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Сергій Бережний
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