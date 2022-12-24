Оккупанты почти на 10 суток запретили жителям Горностаевки на Херсонщине выходить из дома

В пгт Горностаевка Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час на девять суток. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Херсонском направлении противник продолжает терроризировать мирное население. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Красногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона. Есть погибшие и раненые среди мирных украинских граждан.

В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 года по 3 января 2023 года.

"Почти на 10 суток местным жителям запрещено покидать жилища и перемещаться по населенному пункту", – говорится в сводке.

В результате сегодняшнего террористического удара России по Херсону погибли 10 мирных жителей, 55 ранены.

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Вадим Ребрина

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