Оккупанты пока не готовы к очередному наступлению в районе Угледара – ВСУ

Силы обороны пока не наблюдают подготовки оккупантов к очередному наступлению в районе Угледара. Такая же ситуация и в Авдеевском районе. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

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По его словам, "в поле зрения снова появилась" 155 бригада морской пехоты ВС РФ, которую защитники Украины почти полностью разбили в начале февраля.

Сейчас, по словам Дмитрашковского, российские морские пехотинцы прошли восстановление. "Но, понимая военное дело, можно сказать, что нереально восстановить бригаду морской пехоты за столь короткий срок", – подчеркнул украинский военный. Он предположил, что бригаду пополнили за счет не прошедших нужную подготовку мобилизованных.

"Пока, наблюдая за врагом, не можем сказать, что враг готовится к очередному наступлению в этом районе. Не очень это реально по причине, что все же это равнинная местность и врагу придется атаковать в лоб наши позиции, и они не готовы к этому", – сказал Дмитрашковский.

Он говорит, что такая же ситуация в Авдеевском районе, где оккупанты атакуют не саму Авдеевку, а соседние Карловку и Марьинку.

19 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты возобновили атаки в направлении Угледара.





Вадим Ребрина

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