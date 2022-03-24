Оккупанты продолжают наносить удары с воздуха: увеличилось количество самолетовылетов

Российские оккупанты продолжают наносить удары с воздуха по Украине, количество самолетовылетов существенно увеличилось за последние сутки. Генштаб ВСУ сообщает, что 23 марта таких было более 250 – на 60 больше, чем 22 марта.

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По данным Генштаба, вчера украинскими военными были поражены 11 воздушных целей врага (семь самолетов, один беспилотник, один вертолет и две крылатые ракеты). Информация об их окончательном сбитии уточняется. Основными целями оккупантов остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

Украинские воеенослужащие продолжают вести оборонную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. Ни на одном из этих направлений противнику не удалось добиться успеха, отмечают в Генштабе.

На временно оккупированных территориях Херсонской области из-за регулярных проукраинских митингов российские оккупанты прибегают к террору местного населения, активно применяют подразделения росгвардии, чтобы подавить протесты.

Также в Генштабе сообщают, что россияне продолжают терять живую силу и технику по всем направлениям.

Вчера Генштаб сообщал, что с начала войны потери российских военных в Украине составили уже около 15 600 человек.

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Оксана Житнюк

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