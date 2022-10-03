Оккупанты пытали украинских военнопленных голодом – омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к международным организациям с призывом настаивать на соблюдении россиянами норм гуманного отношения к военнопленным. В частности, он отметил, что россияне пытают украинских пленных голодом.

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"Когда я говорю, что наши военнопленные потеряли десятки килограммов веса, находясь в российском плену, это не о том, что их плохо кормили, это о том, что их пытали голодом", – написал Лубинец. К тому же, по словам омбудсмена, наблюдатели ели нормальную пищу перед голодными пленными.

Он опубликовал ссылку на интервью защитника Украины Михаила Дианова из 36-й бригады морпехов, в котором он свидетельствует о применении оккупантами пыток голодом.

"Хотите замучить человека или морально и физически уничтожить – не кормите его. Кормите чуть-чуть. Мало того, через месяц ешьте при нем что-нибудь вкусное", – говорит в интервью Дианов.

Также военный подробно описал, чем там кормили украинцев – "комбикорм сваренный без соли, соль была запрещена, чтобы ты не получал минеральные вещества". Запрещен был и сахар.

По словам Михаила, рацион был такой: завтрак – тарелка комбикорма (большой одноразовый стакан), на обед – так называемые щи (это вода и квашеная капуста, если очень повезет, то будет кусочек картофеля), на вечер снова комбикорм. При этом три раза в день давали кусочек хлеба.

"Чтобы нормально спать, я откладывал кашу на вечер и хлеб. И перед тем, как ложиться спать я это съедал, чтобы желудок был сыт, закрывал глаза и мог себе спать. Если ты этого не делал, то закрывал глаза и видел пищу … Тебя можно резать, бить, наматывать скотч. Боль можно выдержать любой, а голод – это просто ужас", – рассказал Дианов.

Также он описал, как российские "вертухаи" били по голове "провинившихся" – тех, кто повернул глаза не в ту сторону.

"Один из них положил мне на глаза кусок целлофана, взял скотч и начал заматывать. Но наматывает так, как на "Новой почте" заматывают посылки, так, что коробка сжимается. Я чувствую, что у меня череп начинает сжиматься. Он говорит: "Не туго?". Я говорю, что очень туго. Он говорит: "Сейчас попустим". И ногой упирается в грудь и еще сильнее затягивает. Я полтора дня был замотан скотчем и ничего не мог сделать, и оно давило. Однажды я прикладом по голове получил, потому что мы неправильно сидели в машине", – рассказал Дианов.

Омбудсмен отметил, что такие действия российских оккупантов вызывают лавину возмущения.

"Прямое игнорирование Женевских конвенций. Прямое игнорирование нормального обращения с людьми. Прямое игнорирование здравого смысла. Об этом нельзя молчать! В который раз обращаюсь к международным организациям, чтобы настаивали на соблюдении россиянами норм по гуманному отношению во время войны!"– написал Лубинец.

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что Украина вернула пленных бойцов в обмен на Медведчука.

Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине.

21 сентября появились фото освобожденных из плена россиян начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, парамедика "Пташки" (Екатерины Полищук), морпеха Михаила Дианова.

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Вадим Ребрина

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