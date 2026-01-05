Оккупанты разгоняют фейк, что Украина готовит провокацию с химическим оружием на Харьковщине – ЦПД

Центр при СНБО опроверг заявления захватчиков о якобы подготовке "теракта" с химоружием в Изюме

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Пропаганда РФ запустила волну дезинформации о якобы подготовке Украиной провокации с химическим оружием, чтобы дискредитировать защитников. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

Там отмечают, что структуры оккупантов в Харьковской области распространяют заявления о якобы прибытии подразделений радиационной, химической и биологической защиты ВСУ в город Изюм и подготовке "теракта" с применением химических веществ в течение 6-8 января.

"Эта кампания может быть примером классической тактики "информационного алиби". Россия может заранее приписывать Украине действия, к которым сама системно прибегает, создавая информационное прикрытие для возможных собственных провокаций или преступлений", – говорится в заметке.

В ЦПД отмечают, что отдельным элементом этой манипуляции является обращение к религиозной тематике: оккупанты привязывают эту вымышленную провокацию к датам "православного Рождества" (по старому Юлианскому календарю. – Ред.).

Благодаря этому россияне пытаются создать негативный образ Украины и настроить людей против государства, объясняют в ведомстве.

"Заявления российских оккупационных структур не подкреплены никакими доказательствами и являются элементом информационной войны. Зато факты применения химических веществ российскими войсками неоднократно фиксировались украинской стороной и международными организациями, а сама РФ находится под санкциями за использование химического оружия", – заключают в публикации.

Скриншот: ЦПД