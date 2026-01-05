Оккупанты разгоняют фейк, что Украина готовит провокацию с химическим оружием на Харьковщине – ЦПД
Пропаганда РФ запустила волну дезинформации о якобы подготовке Украиной провокации с химическим оружием, чтобы дискредитировать защитников. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
Там отмечают, что структуры оккупантов в Харьковской области распространяют заявления о якобы прибытии подразделений радиационной, химической и биологической защиты ВСУ в город Изюм и подготовке "теракта" с применением химических веществ в течение 6-8 января.
"Эта кампания может быть примером классической тактики "информационного алиби". Россия может заранее приписывать Украине действия, к которым сама системно прибегает, создавая информационное прикрытие для возможных собственных провокаций или преступлений", – говорится в заметке.
В ЦПД отмечают, что отдельным элементом этой манипуляции является обращение к религиозной тематике: оккупанты привязывают эту вымышленную провокацию к датам "православного Рождества" (по старому Юлианскому календарю. – Ред.).
Благодаря этому россияне пытаются создать негативный образ Украины и настроить людей против государства, объясняют в ведомстве.
"Заявления российских оккупационных структур не подкреплены никакими доказательствами и являются элементом информационной войны. Зато факты применения химических веществ российскими войсками неоднократно фиксировались украинской стороной и международными организациями, а сама РФ находится под санкциями за использование химического оружия", – заключают в публикации.
- В сентябре 2025-го в ВСУ сообщили LIGA.net, что зафиксировали более 3000 обращений с поражениями или отравлениями различной степени тяжести среди военных.
- В октябре в ЦПД предупреждали, что Кремль распространял фейк о разветвленной сети химлабораторий в Украине.
- В декабре командование Сил поддержки ВСУ сообщило, что в течение года было зафиксировано 6540 случаев применения Россией на фронте опасных химических веществ.
