Окупанти розганяють фейк, що Україна готує провокацію з хімічною зброєю на Харківщині – ЦПД
Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Пропаганда РФ запустила хвилю дезінформації про нібито підготовку Україною провокації з хімічною зброєю, щоб дискредитувати захисників. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.

Там зауважують, що структури окупантів у Харківській області ширять заяви про нібито прибуття підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ до міста Ізюм та підготовку "теракту" із застосуванням хімічних речовин впродовж 6-8 січня.

"Ця кампанія може бути прикладом класичної тактики "інформаційного алібі". Росія може заздалегідь приписувати Україні дії, до яких сама системно вдається, створюючи інформаційне прикриття для можливих власних провокацій або злочинів", – йдеться у дописі.

У ЦПД наголошують, що окремим елементом цієї маніпуляції є звернення до релігійної тематики: окупанти прив'язують цю вигадану провокацію до дат "православного Різдва" (за старим Юліанським календарем. – Ред.).

Завдяки цьому росіяни намагаються створити негативний образ України та налаштувати людей проти держави, пояснюють у відомстві.

"Заяви російських окупаційних структур не підкріплені жодними доказами та є елементом інформаційної війни. Натомість факти застосування хімічних речовин російськими військами неодноразово фіксувалися українською стороною та міжнародними організаціями, а сама РФ перебуває під санкціями за використання хімічної зброї", – підсумовують у дописі.

Скриншот: ЦПД
Скриншот: ЦПД
  • У вересні 2025-го в ЗСУ повідомили LIGA.net, що зафіксували понад 3000 звернень з ураженнями або отруєннями різного ступеня тяжкості серед військових.
  • У жовтні в ЦПД попереджали, що Кремль поширював фейк про розгалужену мережу хімлабораторій в Україні.
  • У грудні командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, що впродовж року було зафіксовано 6540 випадків застосування Росією на фронті небезпечних хімічних речовин.
