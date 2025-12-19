Росія за рік понад 6500 разів використовувала небезпечні хімречовини проти ЗСУ

Загалом від початку збройної агресії РФ зафіксовано майже 12 000 випадків застосування ворогом небезпечних речовин

Газова граната РГ-ВО (Фото: facebook.com/ksp.uaf)

Протягом 2025 року зафіксовано 6540 випадків застосування Росією на фронті небезпечних хімічних речовин. Про це повідомило Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

Найбільша кількість хімічних атак проти військових Сил оборони росіянами була здійснена у квітні 2025 року – 894 випадки. Переважно ворог застосовує газові гранати типу К-51 та РГ-ВО, споряджені хімічними речовинами CS і CN.

Ці гранати належать до засобів боротьби із заворушеннями, а речовини CS і CN не належать до переліку бойових отруйних речовин смертельної дії. Але у бойових умовах їх застосування є незаконним і небезпечним, адже спрямоване на тимчасове виведення військовослужбовців з ладу. Це порушує норми міжнародного права та створює загрозу життю і здоров`ю військових.

Ці хімічні речовини викликають сильне подразнення слизових оболонок очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності.

Загалом, за весь період збройної агресії Росії проти України задокументовано майже 12 000 випадків застосування небезпечних хімічних речовин.