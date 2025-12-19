Россия за год более 6500 раз использовала опасные химвещества против ВСУ

Всего с начала вооруженной агрессии РФ зафиксировано почти 12 000 случаев применения врагом опасных веществ

Газовая граната РГ-ВО (Фото: facebook.com/ksp.uaf)

В течение 2025 года зафиксировано 6540 случаев применения Россией на фронте опасных химических веществ. Об этом сообщило Командование Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Наибольшее количество химических атак против военных Сил обороны россиянами было осуществлено в апреле 2025 года – 894 случая. Преимущественно враг применяет газовые гранаты типа К-51 и РГ-ВО, снаряженные химическими веществами CS и CN.

Эти гранаты относятся к средствам борьбы с беспорядками, а вещества CS и CN не относятся к перечню боевых отравляющих веществ смертельного действия. Но в боевых условиях их применение является незаконным и опасным, ведь направлено на временное выведение военнослужащих из строя. Это нарушает нормы международного права и создает угрозу жизни и здоровью военных.

Эти химические вещества вызывают сильное раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, слезотечение, кашель, удушье, дезориентацию и временную потерю боеспособности.

В общем, за весь период вооруженной агрессии России против Украины задокументировано почти 12 000 случаев применения опасных химических веществ.