Оккупанты шесть раз обстреляли Сумскую область из миномета – ОВА

Сегодня, 14 мая, российские оккупационные войска обстреляли из миномета территорию Сумской области.

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"Сегодня вечером с территории России враги обстреляли Великописаревскую громаду", – сказано в сообщении.

Уточняется, что было произведено около шести выстрелов из миномета.

По данным ОВА, жертв среди мирного населения нет.

Ночью и утром 12 мая армия РФ обстреляла Новгород-Северский в Черниговской области и Зеленодольскую громаду в Днепропетровской. В результате обоих обстрелов есть погибшие.

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Яна Катасонова

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