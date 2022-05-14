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Оккупанты шесть раз обстреляли Сумскую область из миномета – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 23:39
Оккупанты шесть раз обстреляли Сумскую область из миномета – ОВА - Фото
Фото - Сумская ОВА

Сегодня, 14 мая, российские оккупационные войска обстреляли из миномета территорию Сумской области.

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"Сегодня вечером с территории России враги обстреляли Великописаревскую громаду", – сказано в сообщении.

Уточняется, что было произведено около шести выстрелов из миномета.

По данным ОВА, жертв среди мирного населения нет.

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Яна Катасонова
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