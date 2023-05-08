Оккупанты сворачивают свою администрацию в Скадовске и бегут вместе с семьями – Генштаб

Оккупанты сворачивают деятельность своей администрации в Скадовске и сами с семьями покидают город. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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"В городе Скадовск отмечено сворачивание деятельности районной и городской администраций. Так, в ночь с 6 на 7 мая оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже к утру 7 мая вместе с семьями город оставила значительная часть российской оккупационной администрации", – говорится в сводке.

По данным Генштаба, подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах Херсонской области, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.

В Генштабе сообщили, что из-за многокилометровых пробок, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества захватчики планируют осуществить морским путем на сухогрузе через порт Бердянска.

ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.

По словам директора национальной разведки США Эврил Хейнс, Россия, скорее всего, не сможет провести "значительную наступательную операцию в этом году" из-за нехватки боеприпасов и живой силы, независимо от того, будет украинское контрнаступление успешным или нет.

Вадим Ребрина

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