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Оккупанты сворачивают свою администрацию в Скадовске и бегут вместе с семьями – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 19:06
Оккупанты сворачивают свою администрацию в Скадовске и бегут вместе с семьями – Генштаб - Фото
Скадовськ (Карта Google)

Оккупанты сворачивают деятельность своей администрации в Скадовске и сами с семьями покидают город. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

"В городе Скадовск отмечено сворачивание деятельности районной и городской администраций. Так, в ночь с 6 на 7 мая оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже к утру 7 мая вместе с семьями город оставила значительная часть российской оккупационной администрации", – говорится в сводке.

По данным Генштаба, подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах Херсонской области, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.

В Генштабе сообщили, что из-за многокилометровых пробок, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества захватчики планируют осуществить морским путем на сухогрузе через порт Бердянска.

Вадим Ребрина
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генштаб
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