Оккупанты в Херсонской области теряют склады горючего и транспортные узлы – ОК "Юг"

ВСУ за ночь нанесли несколько ударов по складам и транспортным узлам оккупантов в Херсонской области, сообщает в Facebook объединенное командование "Юг".

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Командование сообщает, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ продолжают осуществлять "усиленный огневой контроль" транспортных и логистических объектов оккупантов.

За ночь артиллеристами уничтожены запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов россиян в Бериславском районе, а в Новой Каховке "критически уменьшены вражеские запасы горючего" и "максимально усложнено транспортное сообщение".

Сегодня управление стратегических коммуникаций ВСУ также опубликовало фото поврежденного Антоновского железнодорожного моста под Херсоном.

30 июля в ВСУ заявили, что оккупанты не могут использовать Антоновский ж/д мост. Ранее после ударов ВСУ стало невозможно провозить тяжелую технику и по автомобильному Антоновскому мосту.

Российскую группировку на правобережье Днепра связывает с левым берегом дамба в Новой Каховке. Но и туда достают удары ВСУ.

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Сергей Бережной

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