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Оккупанты в Херсонской области теряют склады горючего и транспортные узлы – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 15:07
Оккупанты в Херсонской области теряют склады горючего и транспортные узлы – ОК
Иллюстративное фото (Фото - Facebook Министерство обороны Украины)

ВСУ за ночь нанесли несколько ударов по складам и транспортным узлам оккупантов в Херсонской области, сообщает в Facebook объединенное командование "Юг".

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Командование сообщает, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ продолжают осуществлять "усиленный огневой контроль" транспортных и логистических объектов оккупантов.

За ночь артиллеристами уничтожены запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов россиян в Бериславском районе, а в Новой Каховке "критически уменьшены вражеские запасы горючего" и "максимально усложнено транспортное сообщение".

Сегодня управление стратегических коммуникаций ВСУ также опубликовало фото поврежденного Антоновского железнодорожного моста под Херсоном.

Читайте также: Британская разведка: В Херсоне россияне установили два понтонных моста и запустили паром

Сергей Бережной
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Херсонская область ОК Юг
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