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Оккупанты в Херсонской области требуют деньги у волонтеров за эвакуацию украинцев – ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 17:32
Оккупанты в Херсонской области требуют деньги у волонтеров за эвакуацию украинцев – ГСЧС - Фото
Михаил Гриб (Скриншот видео)

Российские оккупанты в Херсонской области требуют у волонтеров деньги за то, чтобы позволить им спасти украинцев, страдающих от наводнения, которое началось после подрыва Россией Каховской ГЭС. Об этом сообщил и.о. директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаил Гриб в эфире телемарафона.

Журналистка спросила, правда ли, что у волонтеров, которые, рискуя жизнью, добираются на левый берег – до затопленных Олешек, оккупанты требуют деньги за возможность спасти украинцев. 

"Я подтверждаю эту информацию. К сожалению, нет возможности у ГСЧС – нас сразу обстреляют, нам нет смысла туда... Волонтеры нам докладывают, что проходят, но проходят именно по такой схеме", – сказал Гриб.

Читайте также: Каховская ГЭС. Есть предварительные цифры по эвакуации, погибшим и пропавшим без вести

Наталья Медведева
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ГСЧСнаводнениеХерсонская областьОлешки
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