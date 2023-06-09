Оккупанты в Херсонской области требуют деньги у волонтеров за эвакуацию украинцев – ГСЧС

Российские оккупанты в Херсонской области требуют у волонтеров деньги за то, чтобы позволить им спасти украинцев, страдающих от наводнения, которое началось после подрыва Россией Каховской ГЭС. Об этом сообщил и.о. директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаил Гриб в эфире телемарафона.

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Журналистка спросила, правда ли, что у волонтеров, которые, рискуя жизнью, добираются на левый берег – до затопленных Олешек, оккупанты требуют деньги за возможность спасти украинцев.

"Я подтверждаю эту информацию. К сожалению, нет возможности у ГСЧС – нас сразу обстреляют, нам нет смысла туда... Волонтеры нам докладывают, что проходят, но проходят именно по такой схеме", – сказал Гриб.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

8 июня президент Зеленский приехал в Херсонскую область, провел совещание по ликвидации последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Россияне ударили по центру Херсона, пока людей спасали от воды – фото, видео.

Оккупанты не эвакуируют людей на левом берегу Днепра.

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