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Окупанти на Херсонщині вимагають гроші у волонтерів за евакуацію українців – ДСНС

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 17:32
Окупанти на Херсонщині вимагають гроші у волонтерів за евакуацію українців – ДСНС - Фото
Михайло Гриб (Скриншот відео)

Російські окупанти на Херсонщині вимагають у волонтерів гроші за те, щоб дозволити їм врятувати українців, які страждають від повені, що почалася після підриву Росією Каховської ГЕС. Про це повідомив в.о. директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Гриб в ефірі телемарафону.

Журналістка запитала, чи правда, що у волонтерів, які, ризикуючи життям, дістаються лівого берега – до затоплених Олешок, окупанти вимагають гроші за можливість врятувати українців. 

"Я підтверджую цю інформацію. На жаль, немає можливості в ДСНС – нас одразу обстріляють, нам немає сенсу туди... Волонтери нам доповідають, що проходять, але проходять саме за такою схемою", – сказав Гриб.

Читайте також: Каховська ГЕС. Є попередні цифри щодо евакуйованих, загиблих та зниклих безвісти

Наталія Медведєва
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