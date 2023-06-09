Окупанти на Херсонщині вимагають гроші у волонтерів за евакуацію українців – ДСНС

Російські окупанти на Херсонщині вимагають у волонтерів гроші за те, щоб дозволити їм врятувати українців, які страждають від повені, що почалася після підриву Росією Каховської ГЕС. Про це повідомив в.о. директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Гриб в ефірі телемарафону.

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Журналістка запитала, чи правда, що у волонтерів, які, ризикуючи життям, дістаються лівого берега – до затоплених Олешок, окупанти вимагають гроші за можливість врятувати українців.

"Я підтверджую цю інформацію. На жаль, немає можливості в ДСНС – нас одразу обстріляють, нам немає сенсу туди... Волонтери нам доповідають, що проходять, але проходять саме за такою схемою", – сказав Гриб.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

8 червня президент Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео.

Окупанти не евакуюють людей на лівому березі Дніпра.

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