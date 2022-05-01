Оккупанты выгоняют украинцев из больниц и заставляют медперсонал лечить своих 300-х – ГУР

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины запрещают персоналу больниц оказывать медицинские услуги местному населению, выгоняют на улицу пациентов и заставляют врачей лечить раненых российских военных. Об этом сообщает украинская разведка.

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По данным ГУР Минобороны, все без исключения больницы Балаклеи Харьковской области заполнены ранеными оккупантами. Медперсонал принудительно выводят на работу. Украинцы остаются без медицинской помощи.

В Волчанске больным с открытой формой туберкулеза отказали в медпомощи и выгнали на улицу. Инфекционное отделение оккупанты заполняют ранеными россиянами, а медперсонал принуждают работать на оккупантов. При этом все медики проходят проверку на полиграфе. Тех, кто проверку не прошел, принудительно отправляют на передовую.

Из больницы в Старобельске Луганской области вывезено оборудование, в том числе аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания COVID-19.

В Пологах Запорожской области в больнице обустроен склад боеприпасов. Персоналу запрещают оказывать медицинские услуги местным.

Олешковская больница и больница Голой Пристани тоже вынужденно обслуживают потребности ВС РФ. Медперсоналу запрещено выезжать на подконтрольную Украине территорию.

Ранее разведка сообщала, что оккупанты начали принудительную мобилизацию на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Под угрозой расстрела в армию РФ "призывают" в том числе медиков, чтобы отправить их на передовую оказывать помощь раненым россиянам.

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Оксана Житнюк

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